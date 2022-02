Los Houston Texans cuestionados sobre la contratación de Lovie Smith como nuevo entrenador en jefe

Let’s get to work 💼 pic.twitter.com/eVqUggPRK8 — Houston Texans (@HoustonTexans) February 8, 2022

HOUSTON, Texas (KTRK) -- La abrupta contratación por parte de los Houston Texans de Lovie Smith como su nuevo entrenador en jefe dejó a varias personas cuestionando el razonamiento y el momento de esta decisión. Varios fanáticos y analistas creen que el cambio de último minuto se produce en respuesta a la controversia que rodea a la falta de contrataciones de personas de minorías étnicas entre los entrenadores en jefe en la Liga Nacional de Football o la NFL."Sería negligente si no habláramos sobre el contexto de esta contratación: creo que esto fue el movimiento correcto. Desafortunadamente necesitamos analizar por qué llegamos a este punto y creo que habrá mucha gente que piensa que este nombramiento se trata de una acción de contratación afirmativa," dijo el analista deportivo Spencer Tillman.En Estados Unidos, acción afirmativa o discriminación positiva hace referencia al conjunto de medidas de igualdad de oportunidades en el empleo."Creo que es un movimiento muy reaccionario," dijo el aficionado de los Texans, Richard Smith. "El nombre de Lovie Smith nunca apareció en la lista de contratación de nadie en ninguna parte, ¿sabes? Así que no soy yo diciendo 'No me gusta Lovie Smith.' Bueno, en ninguna parte hablamos de Lovie Smith y ahora ese es el entrenador que contrataste."La contratación se produjo solo unos días después de que el ex entrenador en jefe de los Miami Dolphins, Brian Flores, presentara una demanda contra la NFL por presunta discriminación racial. Flores también fue un contendiente para la vacante de entrenador en jefe de los Texans.La demanda alega que la liga ha discriminado a Flores y otros entrenadores afroamericanos por motivos raciales, negándoles puestos como entrenadores en jefe, coordinadores ofensivos y defensivos y entrenadores de mariscales de campo, así como gerentes generales. Sorprendentemente, los Dolphins lo despidieron en enero, a pesar de una temporada de 9-8, coronada por una racha de siete victorias consecutivas que casi llevó al equipo a los playoffs."De los 32 propietarios que administran la NFL, ninguno es afroamericano pero si se benefician sustancialmente del trabajo de los jugadores de la NFL, el 70 % de los cuales son de ese grupo étnico. Los propietarios miran los juegos desde lo alto de los estadios de la NFL en sus palcos de lujo, mientras que su fuerza de trabajo mayoritariamente de una minoría pone sus cuerpos en la línea todos los domingos, recibiendo golpes brutales y sufriendo lesiones debilitantes en sus cuerpos y cerebros mientras la NFL y sus dueños obtienen miles de millones de dólares," dice la demanda en parte del exentrador Flores.Flores emitió un comunicado a través de su equipo legal aplaudiendo a los Texans por contratar a un hombre negro, pero cuestionó por qué no le ofrecieron el trabajo."Seríamos negligentes si no mencionáramos que el Sr. Flores fue uno de los tres finalistas para el puesto de entrenador en jefe de los Texans y, después de una gran entrevista e interés mutuo, es obvio que la única razón por la que el Sr. Flores no fue seleccionado que su decisión de enfrentarse a la desigualdad racial en toda la NFL," según el comunicado.El periodista deportivo del Houston Chronicle, John McClain, le dijo a Jonathan Bruce de ABC13 que la demanda es la razón obvia por la que Flores no obtuvo el trabajo."Bueno, tendrías que ser muy ingenuo para pensar que no jugó un papel. Si estuvieras demandando a la empresa matriz de KTRK y luego solicitaras un trabajo. ¿Te contratarían? Por supuesto que no. Si estuviera demandando a Hearst corporación, ¿me contrataría el Chronicle? Por supuesto que no", dijo. "Brian Flores ha dicho que sabe que sacrificó su carrera en la NFL porque su demanda está tratando de que todos los propietarios abran sus libros, expongan sus correos electrónicos, sus mensajes de texto y mensajes directos."Los expertos dijeron que no hay duda de que Smith está calificado y se lo merece ya que ya se había desempeñado como entrenador en jefe de los Chicago Bears durante nueve temporadas, y llevó al equipo al Superbowl en 2006. Luego entrenó a los Tampa Bay Buccaneers durante dos temporadas hasta 2015. Luego pasó de 2016 a 2020 como entrenador en Illinois.Más recientemente, pasó la temporada 2021 como entrenador en jefe asociado y coordinador defensivo de los Texans. Algunos se preguntan por qué no fue considerado para el puesto de entrenador en jefe en primer lugar, mientras que otros candidatos fueron entrevistados durante semanas. Houston también consideró a Hines Ward, Josh McCown y Joe Lombardi."Fue una gran sorpresa. Y me pregunté desde el principio por qué al menos no le dieron una entrevista a Lovie," dijo McClain del Houston Chronicle.Los Texans habían sido criticados por algunos medios esta semana por considerar a Josh McCown para el puesto, ya que el ex mariscal de campo de la NFL de 42 años d edad, nunca ha sido entrenador en ningún nivel dentro de la liga, aparte de ser voluntario en el equipo de la escuela secundaria de su hijo. McCown pasó parte de la temporada 2020 en el equipo de prácticas de Houston antes de retirarse tras una carrera de 17 años.Los expertos deportvos Tillman y McClain dijeron que aunque la óptica se ve mal, esperan que los fanáticos entiendan que Smith puede ser la mejor persona para ayudar a los Texans a recuperarse de años de contratiempos. El equipo está en proceso de reconstrucción completa después de intercambiar o liberar a casi todos sus mejores jugadores en los últimos dos años. Los Texans tuvieron marca de 4-13 la temporada pasada, en un año en el que el mariscal de campo estrella Deshaun Watson no jugó luego de una solicitud de canje y en medio de 22 demandas por acoso o agresión sexual.Después de que se complete la contratación de Smith, los Texans continuarán una temporada baja en la que se espera que finalmente intercambien a Watson. Tienen la tercera selección general en el draft después de no tener una selección de primera ronda desde 2019, y podrían adquirir más selecciones de draft altas si pueden intercambiar a Watson.Smith se convierte en el quinto entrenador en jefe en la historia de la franquicia, siguiendo a Dom Capers, Gary Kubiak, Bill O'Brien y David Culley.