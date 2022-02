Jueza Lina Hidalgo del Condado Harris reduce nivel de amenaza de COVID-19

CONDADO HARRIS, Texas (KTRK) -- La jueza del Condado Harris, Lina Hidalgo, anunció el jueves que reducó el nivel de amenaza de COVID-19 de rojo, el más grave nivel, a naranja, lo que significa que todavía hay un nivel significativo y descontrolado del virus en el área.Según el sistema del condado, el nivel naranja significa que todavía hay una transmisión continua del virus, pero la reducción de la amenaza marca una mejora a medida que disminuyen los casos positivos de COVID-19 y de las personas internadas en la unidad de cuidados intensivos o UCI.Hidalgo había elevado el nivel a rojo cuando la ola omicron azotó con fuerza en el Condado Harris en enero."La ola omicron golpeó muy, muy fuerte al condado Harris," dijo Hidalgo. "De hecho, solo ahora, nuestras tasas de hospitalización se redujeron a niveles que no amenazan de inmediato la capacidad de nuestro sistema de atención médico. No hay garantías de que no veamos otra ola en el futuro."En el nivel naranja, se recomienda a las personas no vacunadas que continúen usando una máscara, mantengan la distancia física y eviten las reuniones medianas y grandes.Las personas vacunadas deben seguir la guía de salud pública más reciente sobre si usar cubre bocas en espacios cerrados, en lugares públicos, en lugares al aire libre llenos de gente y para actividades con contacto cercano con personas que no están completamente vacunadas.El nivel de amenaza reducido se produce justo cuando el Houston Livestock Show and Rodeo está programado para regresar después de dos años de ausencia debido a la pandemia.Este año, el rodeo, que atrae a millones de personas durante el evento de aproximadamente tres semanas, comienza el 28 de febrero y termina el 20 de marzo.Antes de que la Ciudad de Houston y el Departamento de Salud de Houston ordenaran el cierre del rodeo el 11 de marzo de 2020, la asistencia totalizó 851,822.Con el regreso del rodeo, el Departamento de Salud Pública del Condado Harris está instando a las personas a que se cubran la cara por el variante omicron que todavía existe en la comunidad.Si está interesado en recibir una vacuna contra el COVID o una vacuna de refuerzo, visite el sitio web de Salud Pública del Condado de Harris.