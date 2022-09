Arrestan a estudiante por hacer una amenaza de bomba: Detalles en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Un estudiante de Klein Forest High School fue detenido esta mañana despues de ser acusado de hacer una amenaza de bomba. La escuela preparatoria fue evacuada mientras se lleva a cabo una investigación por parte de las autoridades. Todo el personal estudiantil y de maestros se encuentra bien y seguro. La escuela inicialmente hizo un llamado a los padres de familia para que no fueran a la escuela.

READ IN ENGLISH: Student in custody after making bomb threat at Klein Forest High School, district says

Un grupo de inmigrantes fue dejado en avión en la isla de Martha's Vineyard, en Massachusetts, el miércoles en la tarde, según reportes preliminares de funcionarios estatales. La oficina del gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que los dos aviones con inmigrantes indocumentados que llegaron a Martha's Vineyard eran parte del programa de reubicación del estado para transportar inmigrantes indocumentados a destinos santuarios. Asi mismo, frente a la residencia oficial de la vice presidenta, en el observatorio naval en Washington, D.C. otro grupo de inmigrantes fue dejado ahí esta vez por parte del gobierno de Texas. La mayoría de todos estos migrantes serían de origen venezolano.

READ IN ENGLISH: Florida Gov. DeSantis flew 2 planes of immigrants to Martha's Vineyard

Una estimación observada de cerca por la Oficina del Censo de EE. UU. publicada el jueves indica que Texas puede haber superado un hito largamente esperado: el punto en el que los residentes hispanos representan una mayor parte de la población del estado que los residentes blancos. Las nuevas cifras de población, derivadas de la encuesta sobre la comunidad estadounidense de la oficina, mostraron que los tejanos hispanos constituían el 40,2 % de la población del estado en 2021, mientras que los tejanos blancos no hispanos constituían el 39,4 %. Las estimaciones, basadas en datos completos recopilados durante el año calendario 2021, no se consideran oficiales. Estas nuevas cifras son las primeras en reflejar la culminación previsible de décadas de cambios demográficos en Texas.

READ IN ENGLISH: More than 49% of Texans under 18 are Hispanic, latest census estimates shows

La tormenta tropical Fiona, que se formó oficialmente la noche del miércoles en el Atlántico como el sexto sistema con nombre de la temporada, mantiene en alerta a las islas del Caribe, luego que varias emitieran avisos de tormenta tropical. Según el boletín de este jueves a las 11 a.m. hora del Este del Centro Nacional de Huracanes, la tormenta tropical Fiona se encontraba a unas 495 millas al este de las Islas de Sotavento. Tenía vientos máximos sostenidos de 50 mph y avanzaba hacia el oeste a 14 mph. Se espera que Fiona produzca acumulaciones totales de lluvia de 4 a 6 pulgadas con un total máximo de 10 pulgadas en la isla de Puerto Rico, y un poco más en República Dominicana.

READ IN ENGLISH: Tropical Storm Fiona forms and moving west, but no threat to Gulf over next 5 days