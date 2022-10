Adolescente se traga un juguete y hace el ruido de un silbato: Todo en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- La Asociacion Nacional para el Avance de las Personas de Color en Houston se reúnieron el miercoles para discutir el veredicto de no culpabilidad en el juicio por asesinato de una mujer afro americana quien estaba desarmada. El martes, un jurado declaró inocente al exagente de Baytown, Juan Delacruz, por uso de fuerza excesiva durante un tiroteo en 2019 que mató a Pamela Turner, de 44 años. Esto ocurrió en mayo de 2019 en un complejo de apartamentos y todo fue capturado en video. Delacruz estaba intentando detener a Turner por dos órdenes de arresto abiertas. Turner logró agarrar el Taser del oficial, lo que, según Delacruz, lo incitó a dispararle en defensa propia. La familia de Turner dijo que le diagnosticaron esquizofrenia y afirma que estaba teniendo una crisis de salud mental al momento del incidente.

El Departamento de Policía de San Antonio arrestó y presentó dos cargos de agresión agravada por un funcionario público contra el ex-oficial James Brennand, luego de que el le disparara a Erik Cantú, un adolescente que estaba comiendo una hamburguesa dentro de su vehículo. Según documentos judiciales, Brennand fue detenido por la tarde el martes. El adolescente sigue hospitalizado y se encuentra conectado a un respirador artificial. El abogado de la familia del joven herido informó en un comunicado que ha sido sometido a varias cirugías luego que las balas penetraron varios de sus órganos. El oficial, que había estado en la fuerza por menos de un año, fue despedido días después por violar su entrenamiento y procedimientos policiales tras acercarse al auto.

La Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU. la FDA, otorgó la autorización de uso de emergencia a los refuerzos actualizados de la vacuna contra el COVID-19 para niños de hasta 5 años. Al igual que los refuerzos que estuvieron disponibles para personas mayores de 12 años en septiembre, estos refuerzos bivalentes se dirigen a la cepa original del nuevo coronavirus así como a las subvariantes ómicron BA.4/BA.5. Ahora, la FDA ha dado luz verde a los niños en edad escolar primaria para que también reciban las dosis de refuerzo actualizadas, una hecha por Pfizer para niños de 5 a 11 años, y una versión de Moderna para niños de hasta 6 años. Las vacunas para niños más pequeños deben ser recomendadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades antes de que puedan administrarse.

Un adolescente se convirtió en una máquina de hacer ruido después de comerse accidentalmente el silbato de un juguete para perros mientras jugaba con su madre en su casa la comunidad de Montgomery, un suburbio de Houston. El video tomado por Mary Serrano muestra a su hijo Jonathan, de 13 años, hacer este ruido cuando se reía mientras esperaban en la sala de emergencias de un hospital. Serrano dijo que Jonathan estaba masticando un juguete para perros para molestarla cuando ella en broma hizo un gesto de bofetada con una botella de refresco y accidentalmente se tragó el silbato de plástico mientras se agachaba rápidamente. Después de que Serrano llevó a Jonathan a dos hospitales diferentes, los médicos pudieron extraer el pequeño objeto sin más complicaciones médicas.

