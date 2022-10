Lanzan nuevo programa para migrantes venezolanos: Los detalles en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Autoridades del Condado Harris aún analizan si el chofer de una camioneta que transporta estudiantes de una escuela primaria en Jacinto City enfrentará o no cargos en su contra tras el atropellamiento mortal de un menor de nueve años. El menor había sido dejado por el chofer de la camioneta cerca de su casa en esta ciudad al este del área metropolitana cuando fue impactado por el vehículo el miércoles en la tarde. Las autoridades tratan de determinar si el niño cruzó imprudentemente frente a la camioneta o si hubo algún tipo de distracción por parte del conductor de la camioneta que segundos antes lo había dejado en el lugar. El hecho causó conmoción entre los vecinos y los propios estudiantes que viajaban en la camioneta, la cual ofrecía el servicio de transporte a los estudiantes.

READ IN ENGLISH: Jacinto City Elementary student dropped off by van when same vehicle hit him, police say

El jurado en el caso contra Nikolas Cruz, el atacante de la masacre en Parkland en 2018, recomendó cadena perpetua en los primeros cargos que se leyeron en la corte el jueves. Los miembros del jurado deliberaron durante un poco más de siete horas antes de llegar a un veredicto. La jueza de circuito de Broward Elizabeth Scherer leyó las recomendaciones del jurado. El 14 de febrero de 2018, Nikolas Cruz, que tenía 19 años en ese momento, disparó dentro de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, y mató a 17 personas, entre alumnos y docentes. Cruz era exalumno de esa escuela secundaria de Florida, y había sido expulsado por razones disciplinarias no especificadas.

READ IN ENGLISH: Parkland school shooter to get life sentence for killing 17

El Departamento de Seguridad Nacional lanzará un nuevo programa dirigido a los migrantes venezolanos que buscan entrar a Estados Unidos y devolverá a México a aquellos que cruzan la frontera ilegalmente. El programa para los venezolanos es similar al enfoque que la administración tomó hacia los ucranianos a principios de este año. Tendrán que presentar una solicitud, tener un patrocinador en EE.UU. y Pasar rigurosos controles biométricos y biográficos de seguridad nacional y seguridad pública. Es necesario tener vacunas completas y otros requisitos de salud pública. Estos migrantes tendrán que ingresar a Estados Unidos vía aérea y podrán solicitar empleo durante su proceso migratorio. El gobierno mexicano dijo que los venezolanos que están actualmente en su territorio "deberán comprobar su ingreso a México" previo al 12 de octubre. Aquellas personas que ingresen a México a partir del 12 de octubre, no podrán presentar su solicitud desde nuestro territorio nacional", agregó la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana.

Millones de beneficiarios del Seguro Social obtendrán un aumento del 8.7 % en sus beneficios en 2023. Ese es un aumento histórico y una buena noticia para los jubilados estadounidenses y otros, pero se ve atenuado por el hecho de que está impulsado por una inflación récord que elevó el costo de la vida cotidiana. El ajuste por costo de vida significa que el beneficiario promedio recibirá más de $140 adicionales al mes a partir de enero, según estimaciones publicadas el jueves por la Administración del Seguro Social. El aumento de los beneficios se combinará con una reducción del 3 % en las primas de la Parte B de Medicare, lo que significa que los jubilados obtendrán el impacto total del salto en los beneficios del Seguro Social.

READ IN ENGLISH: Social Security recipients to get biggest benefit boost in 40 years amid record high inflation