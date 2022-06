Número de inmigrantes muertos en San Antonio aumenta a 53: Todo en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- El número de víctimas muertas en el camión que fue hallado el lunes en el sur de la ciudad de San Antonio en Texas subió a 53, según confirmaron las autoridades el martes por la tarde.Las autoridades han identificado a quienes se encontraron en el interior de la caja del tráiler como inmigrantes que eran traficados. Entre los fallecidos, hay 27 mexicanos, siete guatemaltecos y dos hondureños.La tragedia ocurre en medio de registros de cruces en la frontera, especialmente en este punto en Texas. En la zona más cercana al sitio donde fue hallado el tráiler, se registraron 44,000 cruces tan solo el mes pasado.El jefe de la policía de San Antonio, William McManus, dijo que tres personas fueron arrestadas, pero aclaró que no sabía "si están absolutamente conectadas con esto o no." También agregó que la investigación se ha trasladado al Departamento de Seguridad Nacional.William Reece, un asesino en serie confeso, compareceró ante un juez de Galveston y se declaró culpable de los asesinatos de Laura Smither y Jessica Cain hace más de 25 años.Reece ha admitido haber matado a estas dos víctimas y también haber matado a Kelli Cox, de 17 años. Reece ya enfrenta la pena de muerte en Oklahoma por otro asesinato.Durante los últimos meses, Reece ha estado en una cárcel local mientras se deciden los casos de homicidio en Houston y recientemente confesó a los tres asesinatos en Texas para así evitar la pena de muerte en el estado.En mayo de 2021, Reece fue condenado por asesinato en primer grado y secuestro por el asesinato en 1997 de Tiffany Johnston, de 19 años, quien fue secuestrada en un lavado de autos en el área de la ciudad de Oklahoma. El cuerpo de Johnston fue encontrado un día después y Reece fue condenado a muerte por el asesinato y confinado al corredor de la muerte de Oklahoma.El nuevo fichaje internacional del Houston Dynamo FC, el mediocampista Héctor Herrera, llegará oficialmente a Houston el miércoles por la tarde.El mexicano, es el fichaje internacional más importante en la historia del Dynamo, llegando a Houston en el mejor momento de su carrera procedente de uno de los clubes más grandes del mundo.El centrocampista ha disputado más partidos de la UEFA Champions League que cualquier jugador mexicano en la historia y ha representado a su país en dos Mundiales, con la mira puesta en un tercero mundial este invierno. A nivel internacional, el nativo de Tijuana, Baja California, ha liderado a la Selección Nacional de México durante la última década, recientemente hizo su aparición número 100 con la selección el 5 de junio contra Ecuador en Chicago, y representó a El Tri en el Campeonato Mundial de la FIFA 2014 y 2018.En California, un restaurante ha ideado una forma creativa de superar la escasez de Sriracha. El mal tiempo provocó una pésima cosecha primaveral de chiles mexicanos, que es uno de los principales ingredientes de las salsas picantes asiáticas.Este restaurante en el área de Los Angeles ha ideado una forma de proporcionar a los clientes el condimento. Esta ofreciendo comida gratis a cambio de botellas de Sriracha sin abrir.El propietario dice que la idea del trueque es crear conciencia sobre el cambio climático. El restaurante ha recibido 100 botellas de Sriracha desde que publicó la oferta la semana pasada.Algunas de las ofertas procedían del extranjero, pero se rechazaron cortésmente debido a la huella de carbono causada por el envío.Los pimientos para la salsa picante Huy Fong Sriracha solo crecen en el sur de los EE. UU. y el norte de México, una región que actualmente experimenta la peor megasequía en al menos 1200 años, exacerbada por el cambio climático causado por el hombre.READ IN ENGLISH HERE: California-based Huy Fong Inc. halts Sriracha sauce production amid product shortage, crop failure