Huracán Ian causará efectos catastróficos en Florida: Los detalles en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- El poderoso huracán Ian se acerca a categoría 5 y causaría daños "catastróficos" en Florida. Se prevé que el ojo de Ian toque tierra este miércoles y luego se mueva sobre el centro de Florida entre el miercoles por la noche y el jueves en la mañana. Ian avanza hacia las costas del oeste de Florida, entre Sarasota y Fort Myers, según el Centro Nacional de Huracanes. El huracán podría causar catastróficas marejadas ciclónicas, vientos e inundaciones. Ian se movía hacia el norte-noreste a una velocidad de 10 mph. Ian saldría de la costa de Florida al Océano Atlántico el jueves en la tarde. El huracán se debilitaría un poco despues de tocar tierra. El sur de Florida, que incluye los Cayos de Florida, Miami-Dade, Broward y Palm Beach, están fuera del cono de trayectoria que sigue incluyendo porciones del oeste, centro y norte de Florida. No obstante, los efectos del fuerte huracán se sienten en casi todo el estado.

READ IN ENGLISH: Hurricane Ian nears Category 5 with max winds of 155 mph; Florida landfall in hours

Las cámaras de un Tesla capturaron las imágenes, desde varios ángulos, del momento en que un hombre disparo en contra del conductor de un vehículo en un caso de ira al volante. Todo ocurrió en una carretera de peaje en Houston cuando Chris Harclerode regresó a casa desde el aeropuerto. Él indicó que el conductor de una camioneta comenzó a conducir agresivamente detrás de él. "Trató de ir por detrás, choca contra a mí, trató de alcanzarme por la derecha de mi auto," recordó Harclerode. En ese momento, aceleró y salió de la carretera. Las cámaras de su auto alcanzaron a grabar al conductor de la camioneta quien salió de su vehículo y le disparo repetidamente. Milagrosamente, no resultó herido. Los investigadores usaron los números de placa capturados en las cámaras para encontrar a James Young, quien ahora está acusado de asalto agravado con un arma mortal, un delito grave de segundo grado.

READ IN ENGLISH: Victim wants alleged road rage suspect charged with 1st-degree, why it's not easy

La empresa medica janponesa, Eisai Co., dijo que su tratamiento, en contra del Alzheimer's, parecía retrasar el progreso de la enfermedad mortal en un estudio de última etapa. Eisai anunció los resultados el martes por la noche de un estudio global de casi 1,800 personas con Alzheimer's en etapa temprana. El fabricante de medicamentos dijo que los primeros resultados mostraron que su tratamiento redujo el declive clínico del paciente en un 27% en comparación con un placebo o un fármaco falso después de 18 meses de tratamiento. Los pacientes fueron monitoreados usando una escala que mide cómo les va en áreas como la memoria, el juicio, la resolución de problemas, y el cuidado personal. Eisai Co. Ltd. dijo que discutiría los resultados completos de la investigación en una conferencia a fines de noviembre. También planea publicar sus hallazgos en una revista médica.

READ IN ENGLISH: New Alzheimer's drug shows promise in early results of study

La autorización de la administración de alimentos y medicamentos de EE. UU. para ampliar la distribución de la vacuna anti-COVID actualizada a menores de edad podría darse tan pronto como principios de octubre. Las farmacéuticas Moderna y Pfizer solicitaron la autorización de uso de emergencia del FDA para los llamados boosters actualizados. Moderna solicita autorización para niños tan menores de seis años y Pfizer para niños de cinco a 11 años. El FDA tiene que autorizar las vacunas actualizadas para esos grupos de edad y los centros de control y prevención de enfermedades de los estados unidos deben recomendarlas. Las vacunas booster se dirigen a la cepa original de coronavirus, así como a las subvariantes omicron.