Abuela de Humble dice que ayudantes 'no intentaron ayudar' niño de 11 años golpeado en la escuela

HUMBLE, Texas (KTRK) -- Una mujer en Humble está suplicando que se rindan cuentas después de que otro estudiante golpeó salvajemente a su nieto en la escuela.El menor afroamericano de 11 años con discapacidad y que no puede hablar, de nombre Sekai, fue golpeado por otro niño en el pasillo de una escuela del Distrito Escolar Independiente de Aldine. La abuela del menor y la Coalición PUSH Rainbow de Texas dijeron que el personal educativo no intervino.En una conferencia de prensa, la organización sin fines de lucro informó que los hechos ocurrieron en la escuela intermedia Jones el 25 de enero y dio a conocer un video de la agresión."Mi corazón simplemente se destrozó. Si hubiera estado en la misma situación, como padre, como madre, como ser humano, no podría quedarme quieto y ver un ataque brutal," dijo la abuela de Sekai, Veda Cavitt.Cavitt dijo que no culpa al otro estudiante, sino a los tres ayudantes que se ven en el video. Ella dijo que se reunió con funcionarios del distrito y exigió que se despidiera a los ayudantes."Esos adultos en ese video simplemente se quedaron allí. No intentaron ayudar a mi hijo a levantarse del suelo," dijo Cavitt. "No le ofrecieron ninguna ayuda. Ni siquiera revisaron si estaba herido."Ella dijo que Sekai mide 4 pies y 7 pulgadas de alto y pesa 85 libras. Él está en el espectro del autismo y no habla."Soy su voz. Soy su voz y me aseguraré de que esto sea escuchado," dijo."A los paraprofesionales se les paga muy poco dinero, así que cuando tienen que tomar esa decisión, probablemente pensaron en su sustento porque un paso en falso, un movimiento en falso, podrían ser despedidos así sin motivo," dijo Candis Houston, el presidente del Sindicato de Maestros de Aldine ISD y candidato a representante estatal. "Aún así, no es una razón para no intervenir."Los funcionarios de Aldine ISD solo dijeron que se tomaron "medidas administrativas apropiadas."El distrito envió la siguiente declaración sobre el incidente: