Organización sin fines de lucro lanza programa para disminuir infecciones de VIH entre los hispanos

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Se estima que 1.1 millones de personas en EEUU viven con el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH: una de cada siete personas ni siquiera lo sabe, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC.Como hemos visto con otras enfermedades, las personas afroamericana y los hispanos se ven afectados de manera desproporcionada por esta enfermedad. Pero ahora una organización local sin fines de lucro lanzó una nueva iniciativa para trabajar directamente con la comunidad principalmente de habla hispana de Houston para fomentar comportamientos sexuales más saludables y reducir el riesgo de infección."Fueron las drogas. Fue el alcohol. Todo estaba ahí," dijo Eddie González, quien ha sido muy abierto sobre sus días de juventud y cómo se convirtió en VIH positivo. "Conseguí el VIH porque tuve relaciones sexuales sin protección."Hace 10 años, González no se sentía muy cómodo hablando de esto. Guardó su estatus de VIH y les dijo a sus amigos cercanos que en su lugar tenía cáncer."Creo que fue la respuesta más fácil. La salida fácil," dijo González. "Se quedó así durante al menos dos años hasta que se convirtió en una carga, y yo estaba como, 'No, no puedo soportar esto más.'"Desde entonces, González ha cambiado su enfoque para contar su historia y cambiar el miedo que muchos aún tienen a la enfermedad mientras lucha contra el estigma del VIH, especialmente en la comunidad hispana.Según datos del Departamento de Salud de Houston en 2019, antes de la pandemia, la población latina en el área metropolitana de Houston representaba el 29% de todos los casos de VIH/SIDA. La población afroamericana representó el 50%.En comparación con las estadísticas nacionales, los promedios de Houston son significativamente más altos, con la comunidad negra representando el 40.3 % y los latinos representando el 24.7%."El VIH no discrimina, ya sabes, afecta a la comunidad gay, a la comunidad bisexual, a la comunidad heterosexual," dijo González. "Si no cambiamos nuestra mentalidad al respecto, no vamos a detener la enfermedad."González comenzó a colaborar con FLAS, una organización sin fines de lucro que brinda servicios de prevención y pruebas en la comunidad desde 1994."Llegamos con la idea de trabajar juntos y encontrar nuevas formas de llegar a la gente, llegar a la comunidad latina y cómo no tener miedo al VIH, hablar sobre el VIH, hacerse la prueba, buscar tratamiento, si tienes VIH," indicó González.González comenzó a escribir obras basadas libremente en su vida y FLAS comenzó a mostrárselas a la comunidad hispana. Una de sus obras de teatro, Estigma Cero-Positivo, fue llevada a un cortometraje."Tenemos más de 30,000 personas en la ciudad de Houston que viven con el VIH," dijo Elia Chino, la fundadora de FLAS.Cuando fundó FLAS hace 28 años, Chino dijo que vio la necesidad en la comunidad hispana. Muchos se estaban infectando y muriendo, y faltaba información. Además, los recursos eran escasos y hasta el día de hoy, dijo, no ha cambiado mucho."La barrera más grande es el estigma. La gente tiene miedo de hacerse la prueba del VIH," dijo Chino.FLAS recibió recientemente una subvención de los CDC, lo que les permitió lanzar el Proyecto VIVE. El enfoque es encontrar personas con VIH en la comunidad hispana que están escondidas y tratarlas rápidamente.La organización centrará su atención principalmente en las comunidades de habla hispana en Houston, donde hay falta de educación, bajos niveles de alfabetización, pobreza y sin seguro médico."El VIH todavía está aquí y queremos continuar brindando información, educación y encontrando a las personas que tienen el virus," dijo Chino.También dijo que muchos aún no saben que existen tratamientos, a pesar de que existe una píldora que puede prevenir infecciones. Se llama profilaxis previa a la exposición o PrEP. FLAS ofrece esta píldora de forma gratuita."Así es como se ve el VIH, ya sabes, solo soy un tipo normal que intenta vivir su vida," dijo González.González dijo que cuanto más hablemos sobre el VIH, más podremos corregir los conceptos erróneos y romper el estigma."La gente tiene que educarse para comprender el VIH. Si no se educan, no vamos a detener el estigma y, si no lo hacemos, las personas que viven con el VIH tendrán miedo de hacerse la prueba y probablemente no podrán iniciar un tratamiento," dijo.