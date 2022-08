Desde hoy en Texas, la mayoría de los casos de aborto son ilegales: Los detalles en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Desde hoy jueves 25 de agosto, en Texas, ahora está en vigor la ley de activación, o "trigger law", lo que hace que la mayoría de los casos de aborto sean ilegales en el estado. La ley tipifica como delito cualquier intento por parte de un profesional médico de realizar, inducir o intentar un aborto, convirtiéndolo en un delito grave de segundo grado. Si el embarazo se interrumpe con éxito, el delito se convierte en un delito grave de primer grado. El castigo por eso podría ser de hasta cadena perpetua y una multa de hasta $100,000. Esta ley se dirige a los médicos y proveedores médicos, no a las mujeres que buscan abortar. Esta ley fue impulsada por la bancada republicana en la legislatura de Texas y firmada por el gobernador Greg Abbott en junio del 2021. La ley quedó en efecto, luego de que la Corte Suprema derogara el marco legal que permitía el aborto en los Estados Unidos.

In English: Texas trigger law banning almost all abortions in effect now

La expulsión del jefe de la policía escolar del Distrito Escolar Consolidado de Uvalde, Pete Arredondo, es el primer paso para lograr la justicia que buscan, según los padres de algunos de los estudiantes asesinados en la masacre escolar. Tras una acalorada reunión celebrada este miércoles el comité escolar de Uvalde decidio de forma unánime el despido de Arredondo. Horas antes de que comenzara la junta se hicieron públicas las primeras declaraciones de Arredondo a través de un documento de 17 páginas. El ahora ex-jefe de la policía escolar alegó que no fue a la junta porque ha recibido amenazas de muerte. Arredondo agregó que no intentó ser el comandante del incidente, que nadie le dio sugerencias de otras estrategias y que al no cometer ningún incumplimiento debía ser reintegrado a su puesto.

In English: Uvalde CISD school board unanimously votes to terminate police chief Pete Arredondo

El gobierno de Joe Biden anunció una nueva norma de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que entrará en vigor a finales de octubre. El nuevo reglamento corrige los errores del anterior y cierra espacios para futuras demandas convirtiendo al programa en una regla federal no solo dejándolo como una orden ejecutiva. De hecho, este fue una de las bases para que varios estados con mayoría republicana, demandaran y pidieran la eliminación de DACA. Con esta nueva medida, a los beneficiarios del programa se les otorgará un permiso temporal de trabajo renovable cada dos años. DACA en la actualidad ampara de la deportación a poco más de 600,000 jóvenes indocumentados que llegaron al país antes de cumplir 16 años de edad y se hallaban en territorio estadounidense desde antes del 15 de junio de 2007.

Un juez federal de México determinó que hay elementos suficientes para procesar al exprocurador general de México, Jesús Murillo Karam, por la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. El juez decidió que el ex-funcionario enfrentará un juicio penal por la supuesta comisión de los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia. Los abogados de Murillo Karam no reconocen la existencia de tales delitos. Murillo Karam fue procurador general de la República durante la presidencia de Enrique Peña Nieto y dirigió la investigación sobre la desaparición de los estudiantes. También es el autor de la "verdad histórica", que la Fiscalía considera una fabricación. Es la primera versión de las autoridades sobre los hechos, que sostiene que los estudiantes fueron secuestrados por miembros del grupo criminal Guerrero Unidos, quienes después los asesinaron e incineraron en un basurero del municipio de Cocula, en el sureño estado de Guerrero. Murillo Karam indicó que pudo haber fallas, pero nadie ha podido tirar la verdad histórica