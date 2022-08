Posible homicidio-suicidio deja a 2 jóvenes en condición crítica: Todo en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Dos adolescentes se encuentran en condición crítica despues de que uno de ellos cometiera un intento de homicidio-suicidio, según las autoridades del Condado Harris.

El incidente se registró a eso de las 3 a.m. en la comunidad de Spring. Las indagaciones preliminares señalan que las víctimas serían un menor de 15 años y otro de 17 años. Este último sería quien disparó el arma.

Los dos menores fueron transportados a un hospital del área en condición crítica.

READ IN ENGLISH: 2 teenage boys hospitalized after murder-suicide attempt in Spring, sheriff says

Al menos cuatro niños en los EE. UU. ahora han dado positivo por viruela del mono, confirmaron las autoridades.

En medio de una creciente aparición de casos en todo el país, los funcionarios estatales de Indiana confirmaron a fines de la semana pasada que dos niños habían dado positivo por viruela del monkeypox. En este momento, no se ha puesto a disposición información adicional debido a preocupaciones sobre la privacidad de los pacientes.

Los funcionarios federales confirmaron previamente, el mes pasado, que otros dos niños en los EE. UU. habían dado positivo por viruela del monkeypox. Se confirmó un caso en un niño pequeño, que es residente de California, y el otro se informó en un bebé, que no es residente de los EE. UU., a quien se le hizo la prueba mientras viajaba por Washington, D.C.

READ IN ENGLISH: 2 more children in US test positive for monkeypox

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, llegó a Taiwán el martes por la noche, convirtiéndose en la funcionaria estadounidense de más alto rango en visitar la isla autónoma reclamada por China en 25 años.

Pelosi, que es la tercera en la línea de mando de EE.UU. tras el presidente y la vicepresidenta, ha visitado a Malasia y Singapur y tiene paradas confirmadas en Corea del Sur y Japón, pero lo que acapara la atención internacional es su visita a Taiwán, al que China considera parte de su territorio.

El canciller de China insistió el martes en las advertencias del presidente Xi Jinping de que EE. UU. no debería "jugar con fuego" en Taiwán. El ministro reiteró que cualquier interferencia con el principio de una sola China es "una línea roja indiscutible. Estados Unidos cargará con la responsabilidad y pagará el precio por socavar la soberanía y la seguridad de China."

READ IN ENGLISH: House Speaker Nancy Pelosi lands in Taiwan amid threats of Chinese retaliation

Beyoncé dice que eliminará un insulto sobre la discapacidad de su nuevo álbum, "Renaissance," después de enfrentarse a una fuerte reacción en línea y a las críticas de los defensores de la discapacidad.

La palabra en cuestión es "spaz" que suele usarse coloquialmente en inglés para describir "enloquecer" o "volverse loco," pero que deriva de la palabra "spástica," que se considera denigrante para las personas con parálisis cerebral espástica. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, este trastorno afecta a la capacidad de una persona para controlar sus músculos, especialmente los de los brazos y las piernas.

READ IN ENGLISH: Beyoncé to remove offensive word from song in new album 'Renaissance'