Hombre baleo a su propio hijo y él mismo llamó a las autoridades: Los detalles en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Una noche de copas terminó de la peor forma luego de que un hombre de 75 años de edad baleara de muerte a su hijo luego de que golpeara a su mamá, informó la Oficina del Alguacil del Condado Harris. De acuerdo con las autoridades, fue el padre quien llamó al 911 a notificar que le había disparado a su hijo luego de que este golpeara, varias veces, a su mamá con una botella de licor en la cabeza. El hombre, de 24 años, llegó borracho a la vivienda ubicada en Spring. La mujer tuvo que ser transportada a un hospital del área con serias heridas en la cabeza.

NASA pospuso el lanzamiento del cohete SLS y con ello el inicio de la misión Artemis I, que regresará al hombre a la Luna, debido a una fuga de combustible. Inicialmente la cuenta regresiva se detuvo en menos 40 minutos para dar tiempo al equipo de hidrógeno discutir con el director de lanzamiento la situación. El problema, detalló la NASA, estuvo en el motor número 3 del cohete, que debe abastecerse de hidrógeno líquido. El motor presento una fuga. Tras media hora de retraso se informó que el lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, se pospondría. Se espera que el lanzamiento sea reprogramado para el 2 o 5 de septiembre. La misión Artemis I comenzará una nueva era de exploración espacial que tiene como meta fijar una presencia permanente en la Luna y enviar una tripulación a Marte.

El Departamento de Justicia dijo el lunes que su equipo encargado de identificar posibles materiales confidenciales entre abogados y clientes que fueron incautados en la búsqueda de la propiedad Mar-a-Lago del ex-presidente Donald Trump a principios de este mes ya completó su revisión y está en proceso de abordar posibles disputas de privilegios. Ese equipo de filtro ya "identificó un conjunto limitado de materiales que potencialmente contienen información privilegiada de abogado-cliente." Con esto, la jueza a cargo del caso, indica que se inclinaba por conceder una solicitud del equipo legal de Trump de nombrar a un auditor especial para intervenir en la revisión en curso de los documentos incautados de Mar-a-Lago.

Pakistán se apresura a evitar más pérdidas de vidas mientras se recupera de uno de sus peores desastres climáticos con inundaciones que amenazan con cubrir hasta un tercio del país de 220 millones de personas al final de la temporada de monzones. El gobierno indicó que la lluvia sin precedentes había creado una "catástrofe climática" con inundaciones que sumergieron casas, destruyeron tierras de cultivo y desplazaron a millones de personas. El lunes, el número de muertos llegó a 1.061 desde mediados de junio, según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres. Las inundaciones repentinas y rápidas han destruido más de 3.000 kilómetros de carreteras, 130 puentes y 495.000 viviendas han resultado dañadas.