Hombre en custodia por la muerte de otro hombre y un menor de edad: Detalles en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Una persona se encuentra bajo custodia policial en la investigación por la muerte de un hombre que fue baleado y la de un niño hallado sin vida dentro de un vehículo que había sido robado en el suroeste de la ciudad. De acuerdo con las autoridades, la detención se produjo el miércoles en la madrugada en un complejo de apartamentos cerca de la escena original de la balacera. Esta persona coincide con la descripción hecha por las autoridades de un sospechoso captado por cámaras de seguridad del área y cuya búsqueda se había lanzado desde el martes en la tarde. La balacera se originó en una discusión entre dos personas. Uno de ellos sacó un arma y le disparó al otro varias veces en el pecho, lo que le costó la vida. De acuerdo con el Departamento de Policía, el sospechoso huyó en la camioneta de la víctima. Cuando los oficiales hallaron el vehículo, encontraron al menor ya sin vida, aparentemente, por sofocación.

El Servicio Meteorológico de las Bermudas emitió este miércoles un aviso y una vigilancia de tormenta tropical para diferentes partes de esa nación, después de que Fiona se convirtiera durante la madrugada en un intenso huracán de categoría 4. Mientras el sistema sigue su trayectoria hacia el norte en aguas del Atlántico, su paso por Republica Dominicana y Puerto Rico dejó al menos un muerto, miles de desplazados y a millones de hogares sin servicio eléctrico o agua potable. En la trayectoria pronosticada, el centro de Fiona se acercará a las Bermudas la tarde del jueves. Puede que el ciclón continúe intensificándose levemente en los próximos días.

Un grupo de inmigrantes venezolanos demandó al gobernador de Florida, Ron DeSantis, por haberlos enviado de San Antonio, Texas, a Martha's Vineyard, en Massachusetts, bajo lo que consideran un esquema "premeditado, fraudulento e ilegal" con el que "explotaron" sus vulnerabilidades solo con un fin político, se lee en el documento de 35 páginas. De acuerdo con esta demanda colectiva interpuesta en una corte de Boston por una organización que aboga por los derechos de los inmigrantes, unas personas se hicieron pasar por "buenos samaritanos que ofrecían ayuda humanitaria." Para convencerlos de que abordaran los vuelos, dieron a las inmigrantes tarjetas de 10 dólares para comer en McDonald's y les prometieron que en otros estados conseguirían empleo, vivienda y oportunidades de educación.

El fiscal general del estado de Nueva York presentó una amplia demanda el miércoles contra el expresidente Donald Trump, tres de sus hijos adultos y la Organización Trump, alegando que estaban involucrados en un fraude expansivo que duró más de una década y que el expresidente usó para enriquecerse. En la demanda de más de 200 páginas, la fiscal general Letitia James, demócrata, alega que el fraude tocó todos los aspectos del negocio de Trump, incluidas sus propiedades y campos de golf. Según la demanda, la Organización Trump engañó a prestamistas, aseguradoras y autoridades fiscales al inflar el valor de sus propiedades utilizando evaluaciones engañosas.

