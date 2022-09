Gobernador Greg Abbott enviará inmigrantes a Chicago: La controversia en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- El gobernador de Texas Greg Abbott anunció la llegada del primer grupo de migrantes a Chicago desde Texas. De acuerdo con la ciudad de Chicago, el grupo era de alrededor 60 migrantes. Conforme a la Oficina del Gobernador de Texas, los migrantes fueron dejados en la noche de este miércoles en Union Station, ubicado en la zona centro de la ciudad. Aparte de Washington, D.C. y la ciudad de Nueva York, Chicago ahora será un lugar de entrega para la estrategia de transporte en autobús del gobernador Abbott para responder "a las políticas de frontera abierta del presidente Biden," según las autoridades texanas. La alcaldesa de Chicago dijo que "Desafortunadamente, el gobernador de Texas Greg Abbott, no tiene vergüenza ni humanidad y expreso que Chicago es y seguirá siendo una ciudad santuario."

READ IN ENGLISH: Texas busing migrants: Those on bus sent by Gov. Abbott to Chicago want to start new lives

El Departamento de Bomberos del Condado Los Ángeles reporta que las llamas del incendio Route en el área de Castaic siguen sin contención. Las altas temperaturas, sobre los 100F y la sequía de la maleza, fueron el combustible perfecto para que el incendio se propagara a más de 5,000 acres en cuestión de horas. Hasta el momento, el reporte de víctimas incluye a ocho efectivos de bomberos con lesiones por calor. Los lesionados se encuentran en buenas condiciones, tras ser atendidos en un hospital local. No hay estructuras destruidas. Sin embargo, más de 200 viviendas están bajo órdenes de evacuación obligatoria.

Bank of America ahora ofrece un nuevo préstamo hipotecario asequible para ayudar a más afro americanos y latinos a convertirse en dueños de casas. La "solución de préstamo asequible para la comunidad" es para compradores de vivienda por primera vez que buscan comprar en ciertos mercados, incluyendo Los Ángeles, Dallas, Detroit, Miami y Atlanta. La elegibilidad se basa en los ingresos y la ubicación del hogar: las propiedades deben estar ubicadas en áreas donde más del 50% pertenecen a las comunidades afro americanos o hispanos. El banco dice que no se requiere pago inicial tampoco los costos de cierre o un puntaje de crédito mínimo. En su lugar, el préstamo utiliza directrices financieras basadas en factores como pagos de facturas a tiempo. Los compradores potenciales deberán completar un curso de certificación antes de solicitar la solución de préstamo asequible de la comunidad. El Banco de América dice que planea ampliar el programa el próximo año.

Después de años de que usuarios clamaban por esta función, Twitter finalmente está probando tweets editados. Twitter dijo en un tweet el jueves por la mañana que algunos usuarios pueden comenzar a ver tweets editados en su portal porque está probando el tan esperado botón de edición. En una publicación de blog del jueves, la compañía dijo que los tweets editados se están probando internamente y que la función se expandiría a los suscriptores de su servicio de pago Twitter Blue en las próximas semanas. Los usuarios fuera del grupo de prueba también podrán ver los tweets editados en la plataforma. "Los tweets podrán editarse varias veces en los 30 minutos siguientes a su publicación," agregó la empresa. "Los tweets editados aparecerán con un ícono, una marca de tiempo y una etiqueta para que los lectores vean claramente que el Tweet original ha sido modificado."

READ IN ENGLISH: Twitter is finally testing an edit button for subscribers of its paid service