Greg Abbott a un tercer mandato como gobernador de Texas: Detalles en Informe 713

Tras una intensa campaña de más de un año, el gobernador de Texas, Greg Abbott, fue reelegido por cuatro años más para dirigir los destinos del estado. Abbott ha fungido como gobernador en 2014 y de esta forma completará su tercer período consecutivo al frente de los destinos del estado de la estrella solitaria. Beto ORourke lanzó una enérgica campaña en la que recorrió cada una de las poblaciones y ciudades de Texas, pero la diferencia del 2018 cuando se enfrentó a Ted Cruz por la curul en el Senado en Washington, el político originario de El Paso no logró cautivar a un electorado. Abbott obtuvo el 54.9% del voto y O'Rourke el 43.8%

READ IN ENGLISH: Gov. Greg Abbott projected to win third term in race against Beto O'Rourke

Los apoyos del ex-presidente Donald Trump a los candidatos políticos en contiendas de alto perfil aún no han dado a los republicanos las victorias rápidas y arrolladoras que habían anticipado para este ciclo electoral, a pesar de que muchos aspirantes del Partido Republicano cuentan con su apoyo para impulsar sus campañas. Hasta el miércoles por la mañana, aún no se habían definido muchas de las elecciones intermedias más importantes, pero hasta ahora ningún republicano apoyado por Trump en una carrera de gobernador, Senado o Cámara de Representantes que no haya sido elegida ha ganado. El candidato respaldado por Trump con el perfil más alto que obtuvo una victoria fue JD Vance en Ohio, quien se proyecta para convertirse en el próximo senador de los Estados Unidos por ese estado.

La tormenta tropical Nicole comienza a sentirse en Bahamas y el este de Florida. El Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. pronostica que Nicole se convertirá en huracán en las próximas horas. Ante el avance de esta tormenta, se emitieron nuevas advertencias de tormenta tropical para la costa oeste de Florida, partes de las costas de Georgia y Carolina del Sur. El gobernador de Florida, declaró a su estado en emergencia. Las personas que siguen luchando por recuperarse de la ira mortal del huracán Ian hace sólo seis semanas están teniendo dificultades para hacer frente a la nueva amenaza que Nicole trae. El aeropuerto internacional de Orlando cancela todas las operaciones comerciales a partir del miércoles desde las 4 p.m. hasta que las circunstancias permitan la reanudación de las operaciones.

READ IN ENGLISH: Tropical Storm Nicole forces evacuations as it makes landfall in Bahamas, heads toward Florida coast

Meta, la empresa dueña de Facebook, despedirá a 11.000 personas, alrededor del 13% de su fuerza laboral, mientras se enfrenta a la caída de los ingresos y a los problemas más amplios de la industria tecnológica, dijo el director ejecutivo Mark Zuckerberg en una carta a los empleados el miércoles. La medida se produce solo una semana después de los despidos generalizados en Twitter bajo su nuevo propietario, el multimillonario Elon Musk. Meta, al igual que otras empresas de redes sociales, disfrutó de un impulso financiero durante la era del confinamiento por la pandemia porque más personas se quedaron en casa. Una desaceleración económica y un panorama sombrío para la publicidad en línea, con mucho, la mayor fuente de ingresos de Meta, han contribuido a sus problemas de presupuesto. Este verano, Meta registró su primera disminución de ingresos trimestrales en la historia, seguida de otra disminución más grande en el otoño.

READ IN ENGLISH: Meta layoffs 2022: Facebook parent company laying off 11,000 employees, 13% of workforce