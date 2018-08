Ingredients:One can - GOYA garbanzo beansOne can - GOYA black beans2 cups - cherry tomatoes halved1 avocado diced1/2 sweet onion cut thin1 cup - fresh basil chopped1 Tbs - GOYA Olive Oil1 Tbs - GOYA balsamic vinegarSalt and pepper to taste- In a larger Mix all ingredients together.- Add avocado before serving.