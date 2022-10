DACA de nuevo en manos de un juez que la ilegalizó: Detalles en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Un juez federal en Houston se dispone nuevamente a decidir la suerte del programa que suspendió temporalmente la deportación de cientos de miles de migrantes que arribaron a los Estados Unidos cuando eran niños. Recientemente, la Corte Quinta Federal de Apelaciones en Nueva Orleans determinó que el tema debe ser discutido nuevamente en la corte federal en Houston por el juez Andrew Hanen, quien el año pasado determinó que DACA era un programa ilegal decretado por el entonces presidente Barack Obama. La administración del presidente Joe Biden ha adoptado algunas medidas relacionadas con DACA tendientes a fortalecer su columna vertebral legal y asi evitar demandas. Por esta razón, se espera que Hanen determine que el gobierno y los defensores del programa deben presentar el sustento jurídico de estas medidas en futuras audiencias, antes de tomar una decisión final sobre el tema. Se estima que unas 600,000 dreamers están cobijadas por este programa que les garantiza el poder trabajar y estudiar sin restricciones.

READ IN ENGLISH: DACA program's fate again before judge who ruled it illegal

Un sospechoso de 15 años está bajo custodia después de que cinco personas murieran y al menos otras dos resultaran heridas durante un tiroteo masivo el jueves en Raleigh, en un hecho que el gobernador de Carolina del Norte calificó de "momento de agonía indescriptible." Una de las víctimas que falleció era un agente de policía de Raleigh que estaba fuera de servicio. Gabriel Torres, de 29 años, iba caminando a su trabajo, cuando fue herido, dijeron las autoridades. Los funcionarios ofrecieron pocos detalles sobre lo que ocurrió, pero dijeron que la escena del crimen se extendía más de 3,2 kilómetros por calles de vecindario. El tiroteo terminó después de un enfrentamiento extenso, durante el cual el atacante resultó gravemente herido.

READ IN ENGLISH: 15-year-old suspect in custody in shooting in Raleigh, NC that killed 5, including officer, police say

Los funcionarios de salud están cada vez más preocupados por la temporada de gripe de este año. Dicen que ya ven señales de que el virus se está propagando y aumentando velocidad a través de los Estados Unidos, incluso antes de lo normal. Una escuela secundaria de California dijo que vieron unas mil ausencias esta semana debido a la gripe. Los funcionarios de salud dicen que como resultado de la distancia social y el enmascaramiento durante la pandemia de COVID, la gripe casi desapareció en los Estados Unidos. Eso significa que la mayoría de las personas no han sido expuestas al virus en dos años lo que resulta en una menor inmunidad. La actividad de la gripe en los Estados Unidos por lo general comienza a aumentar en octubre.

Dos activistas de la organización Just Stop Oil lanzaron el viernes sopa de tomate sobre el famoso cuadro "Los Girasoles," de Vincent Van Gogh, en la Galería Nacional de Londres y posteriormente fueron detenidos por la policía. En un tweet, la policía informó de que los dos activistas habían lanzado una sustancia sobre el cuadro del pintor neerlandés y "luego se pegaron a una pared. Ambos han sido arrestados por daños criminales y allanamiento agravado." La obra pintada en 1888, y está cubierta por un vidrio, sin embargo la sopa de tomate manchó algunas zonas del marco dorado del cuadro.