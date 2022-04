Jueza del Condado Harris dice que acusaciones de 3 asesores es un 'malentendido'

CONDADO HARRIS, Texas (KTRK) -- La jueza del condado Harris, Lina Hidalgo, se pronunció este martes por primera vez frente a las acusaciones que se hicieron el lunes contra tres de sus asesores por un caso relacionado con un contrato otorgado para promover la vacunación contra el COVID-19.La ejecutiva indicó que ellos tienen su apoyo y que "continuarán trabajando" en su equipo.El martes, los tres acusados se presentaron ante la corte donde se les fincaron cargos formales. Alex Triantaphyllis, quien es el actual jefe de personal de Hidalgo, pero era su subjefe de personal en el momento en que ocurrieron las acusaciones, Aaron Dunn, entonces asesor principal de seguridad pública y manejo de emergencias en el condado, y Wallis Nader, quien es adjunto de Hidalgo en la dirección de asuntos políticos, fueron acusados el lunes de un cargo de uso indebido de información oficial y un cargo de alteración de un registro del gobierno o alternación de evidencia."He dado a conocer mis sentimientos sobre esta investigación, que ya se ha prolongado durante meses. Varias noticias han demostrado que se está procediendo con lo que es, en el mejor de los casos, un grave malentendido de los hechos. Estoy muy seguro de que, cuando se conozcan los hechos, mi equipo será absuelto", dijo Hidalgo en un comunicado el martes. "No cederé, y no lo haré, ante la intimidación o los trucos políticos sucios. No he visto nada que sugiera que mi personal hizo algo más que trabajar incansablemente para la gente del condado Harris".Todo esto se originó con el otorgamiento de un contrato en 2021 por $11 millones a la empresa Elevated Strategies LLC que tenía el fin de promover la vacunación de COVID-19 en el Condado Harris.De acuerdo con los críticos del contrato, que fue revocado en septiembre del 2021, esta compañía no contaba con la experiencia necesaria para ejecutarlo y, además, hubo otras compañías que plantearon un menor costo para el Condado y no fueron escogidas para el proyecto.La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado Harris y los Rangers de Texas efectuaron una investigación sobre si Triantaphyllis, Dunn y Nader se comunicaron con la fundadora de Elevate Strategies, Felicity Pereyra, sobre un posible trabajo para el condado antes de que se hiciera público este proyecto. Hecho que, de acuerdo con las autoridades no fue justo y puso en desventaja a otras empresas interesadas en competir por el proyecto.