Al menos 15 caballos mueren en incendio voraz en granero: Detalles en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Varios caballos murieron quemados y algunos resultaron heridos en un incendio en un establo en el noreste de Houston el viernes, dijeron funcionarios del Departamento de Bomberos de Houston. Los funcionarios de HFD recibieron llamadas sobre un incendio y al llegar, descubrieron llamas provenientes de un establo. Según los informes, los propietarios no estaban disponibles cuando los funcionarios acudieron al lugar. Entre 15 y 20 caballos murieron en el incendio. Las autoridades dijeron que pudieron salvar seis caballos, algunos de los cuales resultaron heridos. La causa del incendio está siendo investigada actualmente por las autoridades.

READ IN ENGLISH: At least 15 horses killed in massive stable fire in northeast Houston

El Departamento de Salud de Houston dijo el viernes que las muestras de suelo superficial recolectadas en julio alrededor del patio ferroviario contaminado de Union Pacific y analizadas por el departamento contienen dioxina, un compuesto químico altamente tóxico asociado con el cáncer y otros riesgos graves para la salud. El departamento dijo que ha comenzado a notificar a los residentes sobre los hallazgos. Además, el 27% de las concentraciones de la muestra de dioxina superan el nivel impuesto por la agencia de protección ambiental. La propiedad es una antigua instalación de tratamiento de creosota ferroviaria ubicada en los vecindarios Fifth Ward y Kashmere Gardens y por décadas, residentes de esta zona en Houston se han quejado de afecciones en su saluda debido a esta contaminación.

READ IN ENGLISH: All 42 soil samples test positive for cancer-causing chemicals in Fifth Ward, officials say

Un grupo de 110 migrantes que viajaba hacinado en un camión sin ventilación con rumbo a los Estados Unidos fue encontrado por autoridades mexicanas en el estado de Nuevo León, informó el Instituto Nacional de Migración Oficiales migratorios, junto a efectivos de la Guardia Nacional y policías del municipio de Galeana encontraron a los extranjeros en las inmediaciones de una caseta de cobro de una carretera. "Las voces y susurros evidenciaron la presencia de menores de edad y adultos al interior del camión. Fueron localizadas personas migrantes de diferentes nacionalidades que no pudieron comprobar su estancia regular en territorio nacional," explicó el Instituto. En el grupo viajaban 96 guatemaltecos, siete ecuatorianos, cinco salvadoreños y dos hondureños.

Un pasajero fue acusado el jueves de un cargo federal por golpear a un sobrecargo durante un vuelo de México a Los Ángeles, informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Alexander Tung Cuu Le, residente del sur de California, fue acusado de interferir con un vuelo, delito que conlleva una sentencia máxima de 20 años en una prisión federal. El ataque fue grabado en vídeo por un pasajero y las imágenes muestran al hombre, vestido con una camisa floreada, cuando golpea por atrás al asistente de vuelo, que caminaba por el pasillo. El vídeo de 30 segundos publicado en las redes sociales muestra que el sobrecargo parecía hablar con el atacante antes de darle la espalda. Luego, el hombre camina hacia él, lo golpea en la cabeza y retrocede. Aproximadamente 20 minutos después del despegue, se incorporó de su asiento y comenzó a interferir con el trabajo de los sobrecargos.

READ IN ENGLISH: American Airlines passenger arrested after seen punching a flight attendant