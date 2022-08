El buque Battleship Texas partió para ser reparado en Galveston: Los detalles en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Después de más de 70 años en su hogar en el Sitio Histórico Estatal del Campo de Batalla de San Jacinto, el buque Battleship Texas de 110 años de antigüedad partió el miércoles para reparaciones en Galveston. Es uno de los principales íconos en el estado que lo ha albergado desde 1948. Es la única embarcación de los Estados Unidos que sobrevivió a las dos guerras mundiales. El costo de las reparaciones del buque será $35 millones. Una de las posibilidades que está contemplando la fundación que administra este buque de guerra es reubicarlo a un lugar en el estado donde pueda atraer más visitantes e incrementar los ingresos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, autorizó el miércoles versiones actualizadas de las inyecciones de refuerzo contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech y Moderna que se dirigen a la subvariante Ómicron que es altamente contagiosa. La FDA autorizó el refuerzo modificado de Pfizer para personas mayores de 12 años; la vacuna de Moderna estaba autorizada para mayores de 18 años. Las personas que recibieron la serie primaria de dos dosis de cualquiera de las vacunas y las que recibieron las dos dosis iniciales más uno o dos refuerzos son elegibles para las vacunas actualizadas siempre que hayan pasado dos meses desde su última vacuna.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó al ex-presidente Donald Trump de haber escondido o cambiado de lugar documentos clasificados en su residencia de Florida, según el último documento entregado ante la jueza que lleva el caso. De acuerdo con el escrito del gobierno representantes del ex-presidente republicano habrían mentido al indicar que todos los documentos clasificados que Trump se llevó consigo de la Casa Blanca habían sido devueltos, lo que habría justificado la orden de registro del pasado 8 de agosto. El Departamento de Justicia acusa al equipo del ex-mandatario de "obstruir" las pesquisas del Buró Federal de Investigación (FBI) y asegura que en el registro se hallaron más de 100 documentos clasificados que Trump no había entregado previamente a las autoridades. Trump tiene hasta el día de hoy por la tarde para entregar un reporte donde avale el porque es necesario un perito independiente para revisar los documentos incautados.

El presidente Joe Biden declaró una emergencia en Mississippi y ordenó el envío de ayuda federal para los más de 150,000 vecinos de Jackson, la capital del estado, que están sin acceso a agua potable después de que fallara una bomba potabilizadora tras varios días de fuertes lluvias. El sistema de agua potable de Jackson lleva años en crisis por la falta de recursos para renovar su infraestructura, pero la situación empeoró este mes con las lluvias torrenciales que cayeron en la ciudad y otras localidades del centro del estado. Esas lluvias provocaron la subida del nivel del río Pearl y fallos en una de las dos plantas potabilizadoras de Jackson, que distribuye gran parte del agua potable a la ciudad.

