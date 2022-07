Con batazo en la cabeza controlan a hombre sospechoso de apuñalar a su ex-novia: Todo en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Con un batazo a la cabeza controlaron a un atacante que apuñaló a su ex-novia en el sureste de Houston.La mujer que fue atacada por su ex-novio y fue salvada de morir por su cuñado quien golpeó con un bate al sospechoso de acuerdo con la policía. Los investigadores señalaron que el ex-novio de la víctima llegó al lugar y entró tras patear la puerta principal. Acto seguido empezó a apuñalar a la mujer.La hermana de la víctima intentó controlar al hombre, pero también le propinó cortaduras. En ese momento, el cuñado de la víctima golpeó al ex-novio en la cabeza con un bate.Las autoridades llegaron segundos después y arrestaron al atacante, quien tuvo que ser llevado a un hospital del área ante el severo golpe que recibió. La víctima, quien se encuentra en condición crítica debido a las puñaladas que recibió recientemente dio a luz a un bebé, quien tiene solo semanas de edad.Presidente de EE. UU. Joe Biden y Presidente de México Andrés Manuel López Obrador sostienen el martes una reunión de trabajo en Washington en la que, según altos funcionarios estadounidenses, la agenda estará dominada por el problema siempre absorbente de la gestión de los flujos migratorios, la lucha contra el contrabando de fentanilo, la modernización de la frontera para permitir el comercio y la seguridad, así como más visados de trabajo temporal.La reunión se programó después de que López Obrador anunciara que no asistiría a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles el mes pasado porque Cuba, Venezuela y Nicaragua no fueron invitados, al tratarse de sistemas autoritarios.Primera dama Dra. Jill Biden enfrenta críticas luego de un comentario que hizo durante un discurso en la Conferencia Anual de UnidosUS 2022.Aparentemente comparó los hispanos a los tacos. Ella habló el lunes por la noche ante el grupo latino de defensa y derechos civiles más grande del país sobre la "Búsqueda de la equidad" hispana."La diversidad de esta comunidad, tan distinta como las bodegas del Bronx, tan hermosa como las flores de Miami y tan única como los tacos de desayuno aquí en San Antonio, es su fortaleza", dijo el Dr. Biden.Hubo algunas risas en la multitud, pero otros, incluida la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, no pensaron que fuera gracioso.La organización emitió un comunicado, diciendo en parte: "No somos tacos. No nos reduzcan a estereotipos".Atraves de su vocero, la primera dama se disculpó y transmitió su más profunda admiración para la comunidad latina.Se ha publicado la primera imagen a todo color del telescopio espacial James Webb de la NASA.Las imágenes son las más profundas y de mayor resolución jamás tomadas del universo, según la agencia espacial. El telescopio ayudará a los científicos a estudiar la formación de las primeras galaxias del universo, cómo se comparan con las galaxias actuales, cómo se desarrolló nuestro sistema solar y si hay vida en otros planetas.En la imagen aparece un área del espacio llamada SMACS 0723, donde enormes cúmulos de estrellas funcionan como una lupa debido a su enorme fuerza gravitacional, amplificando la luz de galaxias pasadas.Hasta ahora, el telescopio solo se ha dirigido a cúmulos estelares en lugares bien estudiados, como la Gran Nube de Magallanes, a fin de probar la calibración de sus instrumentos.