Adolescente podría quedar paralítico tras ser baleado en la espalda: Todo en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Un adolescente de 15 años se está entre la vida y la muerte el jueves después de que fue brutalmente atacado cuando salió de una tienda de autoservicio al sureste de Houston.

Según el Departamento de Policía, el menor salió de la tienda y una persona se bajó de un automóvil blanco y le disparó varias veces en la espalda. Antes de huir de la escena, el atacante se acercó a su víctima y lo pateó varias veces.

El menor quedó tendido en el suelo hasta que llegaron los equipos de emergencia.

El menor podría quedar paralítico a causa de las heridas en su columna vertebral. Los investigadores esperan que con la ayuda de las cámaras de seguridad puedan tener una idea más clara del atacante.

READ IN ENGLISH: 15-year-old may be paralyzed after being shot twice near SE Houston convenience store, police say

Los funcionarios de salud de EE. UU. anunciaron que pronto estarán disponibles 1.8 millones de dosis adicionales de la vacuna contra del monkeypox.

También están planeando hacer que la vacuna esté disponible en el sitio en reuniones a gran escala de hombres gay y bisexuales, una comunidad duramente afectada por el virus, además de crear un plan más definido para hacer más accesible el tratamiento para la viruela del monkeypox.

Los Estados Unidos suma 13 mil quinientos casos de esta enfermedad.

Mientras que el contacto íntimo es la forma de propagación de mayor riesgo, la casa blanca dice que otras poblaciones también podrían ser más vulnerables al monkyeypox, incluyendo estudiantes universitarios, equipos deportivos y niños en guarderías.

READ IN ENGLISH: Harris County to receive more doses of monkeypox vaccine after child presumed positive for virus

Allen Weisselberg, ex-director financiero de la Organización Trump, se declaró culpable de violaciones fiscales el jueves en un acuerdo que le obligaría a declarar sobre prácticas comerciales aparentemente ilícitas en la empresa del expresidente.

Weisselberg está acusado de recibir más de $1.7 millones en compensaciones fuera de los libros de la Organización Trump a lo largo de varios años, incluyendo dinero del cual no pagó impuestos como alquileres, pagos de automóviles y matrículas escolares.

Con su declaración está admitiendo los 15 delitos graves de los que lo acusaron los fiscales de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, donde operan la mayoría de los negocios de la familia Trump.

READ IN ENGLISH: Trump CFO Allen Weisselberg pleads guilty, agrees to become prosecution witness

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó que ya son 42 detenidos por la violencia registrada la semana pasada en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, y Baja California.

Durante el informe en la conferencia matutina de Palacio Nacional, se dio una nueva actualización sobre las acciones emprendidas tras dichos actos violentos.

En Jalisco fueron detenidas cinco personas; en Guanajuato, 13, en Ciudad Juárez, Chihuahua, hay siete personas detenidas, mientras que por la violencia registrada en varios municipios de Baja California hay 17 capturados.