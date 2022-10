Esta temporada de impuestos podrás mantener mayor parte de ingresos: Mas en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Un hombre, quien una vez fue galardonado como maestro del año en la escuela secundaria Cleveland en el Condado Liberty, ahora está acusado de agredir sexualmente a un estudiante. Alexander Oveal fue arrestado la semana pasada, pero el distrito escolar notificó a los padres de familia apenas este martes. El distrito dijo que el cargo sigue a una investigación que involucra a una estudiante. La Oficina del Sheriff del Condado Liberty dijo que continúa entrevistando a otros estudiantes e insta a otras posibles víctimas a que se presenten. Oveal, quien fue maestro de secundaria del año 2021 a 2022, salió de la cárcel bajo fianza.

In English: Cleveland ISD teacher charged with sex assault last week but district just now notifying parents

El miércoles, el presidente Joe Biden anunció la liberación de 15 millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica de Estados Unidos como parte de una respuesta a los recientes recortes de producción anunciados por las naciones de la OPEP+, y dijo que es posible que haya más ventas de petróleo este invierno, mientras su gobierno se apresura a ser visto como haciendo todo lo posible antes de las elecciones de mitad de término de noviembre. Con esto se completa la liberación de 180 millones de barriles autorizada por Biden en marzo que inicialmente se suponía que ocurriría en seis meses. Eso ha enviado la reserva estratégica a su nivel más bajo desde 1984 en lo que el gobierno llamó un "puente" hasta que se pudiera aumentar la producción nacional. La reserva ahora contiene aproximadamente 400 millones de barriles de petróleo.

English version: President Biden announces release of 15 million barrels from oil reserve

El servicio de rentas internas permitirá a los estadounidenses mantener una mayor parte de sus ingresos el próximo año, debido a la inflación. Dado que las tasas de impuestos se ajustan automáticamente según la inflación, habrá cortes más altos para todas las siete categorías de impuestos dentro de la ley fiscal además habrá una deducción estándar más alta cuando presente su declaración de impuestos. Por ejemplo, los umbrales de ingresos para la tasa impositiva máxima (37%) están subiendo un siete por ciento desde este año y la deducción estándar -- el ingreso básico que la gente puede reclamar libre de impuestos -- verá el aumento más grande desde 1985. La deducción estándar para parejas casadas aumentará en $1,800: para particulares es un aumento de $900.

In English: Soaring inflation may mean lower tax bills for some as IRS raises brackets

La nueva política migratoria para Venezuela, un programa que entra en vigencia una vez se publique su reglamento en el Registro Federal este 19 de octubre, no garantiza que los beneficiarios permanecerán en Estados Unidos y podrán ser deportados al término de dos años. La estrategia señala que hasta 24,000 venezolanos podrán entrar legalmente al país por medio de un patrocinador que viva legalmente en Estados Unidos y pase una serie de controles biométricos de seguridad y verificación de antecedentes criminales. La nueva norma advierte que "el período de dos años también permitirá a las personas buscar ayuda humanitaria u otros beneficios migratorios a los que puedan ser elegibles, y trabajar y contribuir a la economía de los Estados Unidos mientras lo hacen." Pero aquellos a quienes no se les concede asilo u otro beneficio migratorio disponible, "deberán salir de los Estados Unidos al vencimiento de su período autorizado de libertad condicional o, generalmente, será puesto en proceso de deportación después del vencimiento del permiso"