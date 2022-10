Continúa la búsqueda de la niña Nadia Lee, hija de una mujer asesinada: Detalles en Informe 713

HOUSTON, Texas (KTRK) -- Conmoción por la desaparición NadiA Lee, de dos años de edad. Ella es la hija de Jyron Charles Lee, a quien las autoridades acusaron de matar a su esposa el miércoles en la madrugada en un hotel del sureste de Houston. Supuestamente, este hombre habría estrangulado a su esposa en la habitación de un hotel del área de Clear Lake. Según el Departamento de Policía de Houston, Nadia Lee fue vista por última vez el pasado domingo 16 de octubre. El caso, al que se sumó Texas Eqqusearch, una organización de búsqueda y rescate, es manejado como un homicidio, por lo que las autoridades no esperan los mejores resultados en la busqueda de la menor. Este hombre tiene 26 años y, según los investigadores, habría cometido el homicidio de su esposa en presencia de otros dos menores de uno y tres años de edad, quienes actualmente se encuentran bajo custodia del Servicio de Protección de Menores.

READ IN ENGLISH: Foul play expected in search for missing 2-year-old Nadia Lee whose father is charged with murder

Un tren impactó a una pipa de una empresa privada con combustible luego de que el camión cisterna intentó ganarle el paso en un cruce vehicular y de ferrocarril en la ciudad de Aguascalientes. El choque provocó que el camión derramara el combustible que transportaba y que el propio tren lo extendiera por la vía férrea. Esa situación derivó en una fuerte detonación y un incendio de grandes dimensiones. No se registraron pérdidas humanas, pero si hubo tres personas heridas. Fueron evacuadas entre 100 y 120 viviendas y hubo alrededor de 50 vehículos afectados en los alrededores del accidente.

Cuatro exempleadas de una guardería de Mississippi enfrentan cargos de abuso infantil después de que apareciera un video viral que muestra a una de ellas usando una máscara de Halloween asustando a los niños que estaban a su cargo. Este lunes, la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe y los fiscales se reunieron con los padres de los niños involucrados en el incidente y les informaron sobre los posibles cargos penales que la ley les permitiría presentar. En el video, se ve a las empleadas usando una máscara similar a la del villano de la película "Scream", gritando en la cara de los niños y persiguiéndolos por el salón. Se puede escuchar a los niños gritando y llorando angustiados. Estas mujeres enfrentan cargos de abuso infantil.

READ IN ENGLISH: Day care employees fired over videos of them scaring toddlers

El número de niños hospitalizados llega a un máximo no visto en casi tres años. Según el departamento de salud y servicios humanos, aproximadamente el 75 por ciento de las camas de hospital pediátrico en los estados unidos están llenas. Los funcionarios de salud dicen que han visto altos niveles del virus respiratorio sincitial (VRS), en los hospitales para niños. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dice que cerca de 900 niños fueron hospitalizados con el virus la semana pasada. El virus respiratorio sincitial es un organismo viral que puede provocar infecciones en las vías respiratorias altas y bajas. Comúnmente causa bronquiolitis y neumonía en niños y bebés. En los Estados Unidos, el VRS es más común durante los meses de invierno y primavera.