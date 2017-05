Alief (SwimWise): 11903 Bellaire, 77072

Agnes Moffitt: 10645 Hammerly, 77043

Beverly Hills: 9800 Kingspoint, 77075

Clinton: 203 Mississippi, 77029

Cloverland: 11800 Scott, 77047

Denver Harbor (Selena Perez): 1020 Gazin, 77020

DeZavala: 7521 Avenue H, 77012

Eastwood: 5000 Harrisburg, 77011

Emancipation: 3018 Emancipation, 77004

Finnigan: 4900 Providence, 77020

George T. Nelson (Yellowstone): 6900 LaSalette, 77021

Glenbrook: 8201 North Bayou, 77017

Greenwood: 602 Beresford, 77015

Hobart Taylor: 8100 Kenton, 77028

Inde Heights (SwimWise): 603 East 35th, 77022

Judson Robinson, Sr. (SwimWise): 1422 Ledwicke, 77029

Lincoln: 1048 Grenshaw, 77007

Love: 1000 West 12th St., 77008

MacGregor: 5225 Calhoun, 77021

Mason: 541 South 75 th, 77023

Memorial: 6402 Arnot, 77007

Moody: 3201 Fulton, 77009

Northline: 6911 Nordling, 77076

Oak Forest: 1400 Dubarry, 77018

Reveille: 7700 Oak Vista, 77087

Sagemont: 11507 Hughes, 77089

Schwartz: 8203 Vogue, 77055

Stude: 1031 Stude, 77009

Sunnyside: 3502 Bellfort, 77051

T.C. Jester: 4205 T.C. Jester, 77018

Tidwell: 9720 Spaulding, 77016

Townwood: 3403 Simsbrook, 77045

Tuffly (SwimWise): 3200 Russell, 77026

Westbury: 10605 Mullins, 77096

Wilson Memorial: 100 Gilpin, 77034

Windsor Village: 14441 Croquet, 77085

Just in time for Memorial Day weekend, nearly all of the neighborhood pools operated by the Houston Parks and Recreation Department are now open.The pools will be open from 1 p.m. until 8 p.m. through Monday and will then reopen next Saturday, June 3, with full summer hours:According to the city's website, the Sharpstown Park pool is closed due to mechanical issues.Some locations also offer additional swim lessons and water fitness classes. For full event schedules, visit the city government's website